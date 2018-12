La notte dei Campioni, al Gran Galà di Fine anno premiato il pilota vastese Domenico Di Marco

E' da poco trascorsa la serata che ha visto confluire a Spoleto molti tra i migliori piloti italiani di svariate categorie motociclistiche.

Durante La notte dei Campioni Gran Galà di fine anno, il Moto Club Spoleto ha festeggiato e premiato i protagonisti della stagione agonistica 2018, in una serata indimenticabile.

Come è ormai consuetudine il 15 Dicembre il Moto Club Spoleto incontra tutti i suoi piloti ed i partecipanti ai campionati ed ai Trofei organizzati, da quello che si può senza dubbio definire uno dei moto club più attivi sul territorio nazionale, con una struttura che promuove il motociclismo a 360 gradi, in tutte le sue più diverse attività.

La serata del 15 dicembre si è svolta a Spoleto, presso il ristornate Zingoni, ed ha aperto con la premiazione di tutti i piloti del Moto Club Spoleto nonché dei primi tre classificati di tutti i campionati ed i trofei organizzati dallo staff del Presidente Daniele Cesaretti, tra cui il pilota Vastese Domenico Di Marco, del Bikegarage Team Corse, primo classificato e vincitore del Trofeo Centro Italia velocità.

Lunghissima la lista dei piloti presenti a Spoleto, ad iniziare da Enea Bastianini, Simone Corsi, Andrea Locatelli e l'abruzzese Federico D'Annunzio.

I premi sono stati consegnati ai piloti del Moto Club Spoleto che si sono laureati campioni italiani nel 2018 vale a dire: Manuel Bastianelli nel CIV SS300, Christian Ciullo nel CIVS 600 SS e Gabriele Cavalletti vincitore della Coppa Italia Enduro 125. Premiati anche i primi tre classificati del National Trophy, degli Internazionali d’Italia Velocità e del Trofeo Centro Italia Velocità.

Nel corso della serata sono stati inoltre presentati il Trofeo Centro Italia Velocità Sport Production 2019 ed il nuovo format degli Internazionali d’Italia Velocità.

Presenti anche i giornalisti del settore motociclistico, ad iniziare da Automoto.tv la televisione dei motori, che ha ripreso i momenti salienti della serata, per preparare uno special che verrà trasmesso sul canale 228 di Sky.