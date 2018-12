U.S. San Salvo, ora è ufficiale: Dino Ciavatta è il nuovo allenatore

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’U.S. San Salvo comunica che nella giornata di oggi ha scelto di affidare la panchina biancazzurra a mister Dino Ciavatta. Il tecnico, sansalvese doc, dirigerà il primo allenamento nel pomeriggio di domani. Prosegue intanto il lavoro del presidente Castaldo e del ‘segretario’ Di Cesare per rinforzare ulteriormente la rosa in vista del match di domenica, al Tomeo di via Stingi, contro il Casalbordino.