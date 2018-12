Ladisa e Cieri convocati alla rappresentativa regionale rugby

In data 20/12 nella nostra e-mail è pervenuta una delle più grandi soddisfazioni che possa ricevere un Team, La convocazione di un atleta in RAPPRESENTATIVA REGIONALE.

Bene, oltre ogni più rosea aspettativa abbiamo avuto ben 2 Convocazioni:

Cieri Daniel e Ladisa Morgan

Entrambi convocati per il Trofeo C.A.L. Under 14 Di questo sabato a Napoli.

Siamo felicissimi di questi ragazzi che in un anno di campionato con La Tetras e ceduti quest'anno al pescara stanno crescendo a vista d'occhio Partita dopo partita.

Un ringraziamento particolare va fatto alle famiglie dei due ragazzi che stanno investendo tempo e denaro dietro i figli che li ripagano con questi grandi risultati.