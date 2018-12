Al Tomeo arriva il Casalbordino, la Us inizia il girone di ritorno

La Us San Salvo, domani 23 Dicembre alle ore 14.30, riceverà Apd CasalBordino per la prima partita del girone di ritorno.

Attualmente i casalesi sono in classifica al terzo posto con 31 punti mentre i sansalvesi al quinto con 29 pt.

Non sarà disponibile Cialdini per squalifica ma la “rinnovata” squadra del neo allenatore Dino Ciavatta lotterà per provare a fare del suo meglio, contando anche sull’ affetto dei sostenitori e tifosi bianco azzurri.