Domani alle ore 14,30 allo Stadio “Tomeo” di via Stingi la Us San Salvo riceve l’ Ortona Calcio per la 20^ giornata di campionato.

Il risultato della partita di andata vide trionfare i BiancoAzzurri con un risultato ampio ( 2-5).

Ad oggi gli ortonesi sono al quarto posto nella classifica generale con 34pt, mentre la Us a 29pt è al quinto posto.