Us San Salvo - Ortona Calcio aggiornamenti in tempo reale

Sul Tomeo di via Stingi Mister Ciavatta scende in campo con questa formazione:

Cialdini, Suero, Izzi, Morlino, Di Tella, Luongo, Lavacca, D’Alessandro, Molino, Di Pietro, D’ottabio. A disposizione: Castaldo, Costantini, Vennitti, Rodini, Della Penna, Trofino, Ciavatta.

ore 14.33 inizio della partita

dopo 4 minuti rimane a terra Luongo che deve uscire a bordo campo per ricevere le cure del caso. Rientra dopo poco.

6’ buon tiro del numero 9 dell’ Ortona, Cialdini osserva la palla uscire fuori.

10’ pericoloso l’ Ortona vicino al gol con una deviazione, ma è solo angolo dal quale nulla di fatto.

18’ buona occasione per la Us. D’ottavio lanciato a rete tira debolmente sul portiere.

20’ D’alessandro effettua un pallonetto fuori di poco.

entriamo nel 30’ minuto di gioco la partita è abbastanza equilibrata con diversi capovolgimenti di fronte.

34’Us San Salvo in vantaggio!!! Gol!!! Bravo D’ottavio a realizzare di testa su un cross ben teso confezionato da Molino. 1-0

la partita è adesso molto vivace

46’ Gol Molino raddoppia per la Us San Salvo! Lanciato a rete da un passaggio filtrante di Di Pietro riesce a battere il portiere avversario. 2-0 ora il parziale.

fine primo tempo

15.34 inizio secondo tempo

3’ ammonito Cialdini per perdita di tempo su un rinvio dal fondo.

10’ Molino gol straordinario! Con un pallonetto morbido da posizione defilata in area di rigore riesce a scavalcare il portiere avversario e realizza il 3-0 per la Us San Salvo!! Doppietta per lui! 3-0 adesso il parziale.

22’ la partita è adesso molto viva, l’ Ortona prova a reagire e la Us si difende bene riuscendo a proporsi in attacco.

25’ ammonito per simulazione l’ 11 del Ortona che cercava di avere un rigore a suo favore.

27’ Cialdini con i piedi riesce a parare e salvare la porta.

Entra Costantini esce D’alessandro

33’ traversa presa in pieno da Costantini

37’ il portiere dell’ Ortona salva la propria porta da una bella conclusione di Molino.

38’ bravo Cialdini riesce a compiere una super parata.

45’ fuori sopra la traversa un bel tiro dell’ Ortona.

esce Suero ( ottima prestazione per lui) entra Rodini

48’ vicinissimo al gol della Penna ( che era entrato in precedenza al posto di la Vacca)

Finisce 3-0

ottima prestazione dei ragazzi di mister Ciavatta!

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!!!