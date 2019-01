La Us c’è! Cuore e grinta per battere 3-0 l’ Ortona

Prima vittoria per il San Salvo targato Ciavatta che batte, con una bella prova, 3-0 l’ostico Ortona.

La prima occasione è degli ospiti con Veri al 7’ che al momento del tiro si allunga la sfera e la consegna a Cialdini. Al 15’ bella azione in contropiede del San Salvo ma D’Alessandro si fa bloccare il tiro dal portiere ospite. Al 20’ altra ripartenza micidiale del San Salvo con D’Alessandro, la conclusione scavalca Di Quinzio ma termina di un niente a lato. Tre minuti dopo D’Ottavio a due passi dal portiere sciupa il vantaggio. Al 32’ il match si sblocca con D’Ottavio che di testa raccoglie un cross perfetto di Molino e batte il portiere ortonese. Al 40’ Pompilio calcia dal limite ma la palla fa la barba al palo e finisce sul fondo. Allo scadere della prima frazione Di Pietro si inserisce tra le maglie della difesa ospite e serve Molino che con un tiro in diagonale sigla il 2-0. Al 55’ Molino con un tiro dalla linea di fondo trafigge il portiere per il 3-0 che consente ai biancazzurri di gestire senza problemi il risultato. Al 63’ Pompero ben servito in area non aggancia la sfera. Cinque minuti dopo Cialdini è bravo a negate il gol a Pompilio. Al 77’ i locali vanno vicini al 4-0 con un tiro dal limite di Costantini che si stampa sulla traversa. Nei minuti di recupero il portiere ospite è strepitoso ad alzare sulla traversa il colpo di testa del giovanissimo Della Penna. Finisce 3-0 con la squadra che raccoglie gli applausi dei propri tifosi.

-comunicato stampa-

Forza Ragazzi!!! Forza Us San Salvo!!!