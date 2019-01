La Us San Salvo: 3 punti preziosi, al Bucci 2-0 contro il Raiano

Preziosa vittoria per l’U.S. San Salvo che al Bucci batte 2-0 il Raiano.

Primo tempo avaro di occasioni da entrambe le parti. Al 19’ Molino scatta sulla fascia ma il suo tiro viene respinto in angolo dal portiere. Al 36’ Di Tella si invola sulla destra e il suo tiro-cross chiama agli straordinari il portiere ospite che alza sulla traversa. La ripresa sale di intensità e anche di nervosismo. Al 57’ ci prova Palombizio ma il suo diagonale termina sul fondo. Un minuto dopo Costantini va in gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 59’ tiro di Molino dal limite bloccato dal portiere. Al 60’ il direttore di gara espelle Murazzo per un brutto fallo su Lavacca. Al 73’ sugli sviluppi di un corner il tiro di D’Ottavio viene respinto in angolo dal portiere. Alla mezz’ora Saccoccia stende Molino in area, il direttore di gara non ha dubbi e assegna il calcio di rigore ai locali. Dal dischetto D’Ottavio non sbaglia e sigla il vantaggio. Passano sessanta secondi e arriva il 2-0: Molino supera la difesa in velocità e trafigge il portiere. A 8’ dalla fine Palombizio colpisce al volto Luongo e viene espulso dall’arbitro. Finisce 2-0 in favore dei locali che conquistano tre punti preziosi.

-comunicato stampa-

