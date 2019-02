La Us San Salvo domani a Chieti contro il Sant’ Anna

Per la 25esima giornata del campionato di promozione abruzzese la Us San Salvo in trasferta nella città di Chieti incontrerà il Sant’ Anna, squadra attualmente 15esima con 24 punti mentre la Us è quinta con 36 punti. Nonostante il distacco in classifica non sarà facile per Mister Ciavatta e i Ragazzi fare bottino pieno, ma come sempre faranno del loro meglio per riuscirci.

Forza Us San Salvo! Forza Ragazzi!!!