Ottima vittoria dalla Us San Salvo, 0 - 3 al Sant’ Anna

Importante vittoria in trasferta per l’U.S. San Salvo che ha superato per 3-0 il Sant’Anna. Pronti via e dopo 6’ il San Salvo sfiora la rete con Molino che centra la traversa. Al 10’ i locali si vedono in avanti con una punizione dal limite che non crea però grossi grattacapi a Cialdini. Al 25’ Costantini si presenta a tu per tu con il portiere che è bravo a respingere la sfera. Al 40’ il risultato cambia grazie a un calcio di punizione dal limite con Molino che sfrutta uno schema e lascia partire un siluro che si deposita in rete. Nella ripresa i locali spingono e in un paio di circostanze si rendono pericolosi ma Cialdini è attendo. All’80’ la traversa salva il San Salvo, ma un minuto dopo ancora Molino batte il portiere in uscita per il 2-0. Al 91’ ci pensa Costantini a mettere il definitivo sigillo alla gara con un bel tiro da posizione centrale sul quale nulla può l’estremo difensore teatino.

