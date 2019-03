La Us San Salvo perde 1-0 a Casoli, i tifosi contestano a fine gara

Domenica amara per l’U. S. San Salvo battuta 1-0 sul campo della Casolana. Nel primo tempo sono state diverse le occasioni da gol per la squadra ospite non sfruttate al meglio dai ragazzi di mister Ciavatta. La doccia fredda per il San Salvo arriva al 90’ quando Capuzzi su calcio di rigore, per fallo di Lavacca, regala la vittoria alla squadra di casa.

Tra sette giorni al Bucci arriva sua maestà il Lanciano.

