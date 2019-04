La Nazionale italiana di pallavolo maschile sbarca in Abruzzo

La Nazionale italiana di pallavolo maschile sbarcherà quest’estate in Abruzzo per un’amichevole di prestigio contro la forte Slovenia. Ad ospitare l’incontro sarà il PalaTricalle di Chieti il prossimo 26 luglio alle ore 18. Si tratterà di una prova particolarmente utile agli Azzurri in preparazione ai Tornei di Qualificazione Olimpica Tokyo 2020 ed al Campionato Europeo 2019.

«Sono molto contento di riavere la Nazionale italiana di pallavolo in Abruzzo a distanza di dieci anni. L’evento consentirà a tutte le nostre società di vedere da vicino i più grandi campioni del nostro sport». E’ questo il commento del presidente Fipav Abruzzo, Fabio Di Camillo, entusiasta della notizia. «Si tratta di un bel risultato per il comitato regionale, che conferma la crescita del nostro movimento e l’attenzione verso la nostra regione da parte della Federazione Italiana, segnale evidente che il nostro lavoro viene apprezzato». Di Camillo esalta anche il ritorno di immagine che un appuntamento di prestigio come quello della prossima stagione estiva potrà avere sul territorio: «Da non trascurare anche l’impatto mediatico dell’evento che darà la possibilità all’Abruzzo di avere una importante vetrina a livello nazionale».

Dopo le Kinderiadi – Trofeo delle Regioni dello scorso anno, grazie alla Nazionale il volley sarà quindi protagonista nella nostra regione anche nel 2019. «Un test match contro un avversario forte, che assume un valore importantissimo», conclude Di Camillo. «Quella di Chieti sarà infatti una delle amichevoli in programma prima del Torneo di Qualificazione Olimpica che si terrà a Bari dal 9 all’11 agosto, appuntamento fondamentale per la Federazione».