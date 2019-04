La rappresentativa abruzzese cede in semifinale dopo i rigori contro la Puglia

Una forte rosa, quella della rappresentativa juniores Abruzzo nel torneo delle regioni, che è riuscita a superare la fase a gironi imbattuta con due vittorie ( 2-1 Liguria e 3-1 Veneto) ed un pareggio ( 0-0 Sardegna) e poi a vincere nei quarti la Calabria (1-0), e ha ceduto in semifinale dopo i calci di rigore contro la Puglia in una partita che come spesso accade nel calcio vede nella “lotteria dei rigori” l’epilogo sfortunato di 90’ dove non si riesce a capitalizzare il gioco prodotto.

L’ allenatore di questi 20 ragazzi nostrani è Ugo Dragone ricordato e conosciuto a San Salvo come “Vecchia Gloria” della Us in serie D; con Dragone nello staff c’è Mister Nicola Di Santo anche lui Vecchia Gloria conosciuto e stimato in città nell’ ambito strettamente calcistico e in ampio spettro nella vita quotidiana.

Complimeti a tutta l’organizzazione regionale che ha fatto una bella figura; seppur stretto il risultato ottenuto,rispetto alle potenzialità, è comunque gratificante e accettarlo con la sportività è sintomo di un ottimo collettivo fatto di uomini con sani valori e alta personalità. #ForzaAbruzzo #NuSemeNu #Fort&Gendile