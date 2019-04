Tutto pronto per la sesta edizione del CSI Lanciano Cup, il 25 aprile a Vasto

Circa 250 ragazzi u10 e u14 disputeranno il torneo di calcio a7 e calcio a5 organizzato dal CSI (Centro Sportivo Italiano) Comitato di Lanciano, giovedi 25 aprile presso la struttura S. Gabriele di Vasto.

Le iscrizioni si stanno per chiudere, speriamo di superare i numeri dell’anno scorso, stiamo lavorando per dare il miglior servizio possibile, molto soddisfatto il coordinatore dell’evento Jose’ Ramundo (Responsabile del Centro Sportivo Italiano comitato di Lanciano), vedere la gioia dei ragazzini in una giornata splendida ricca di sport e divertimento, ti da tanta soddisfazione ma ti responsabilizza per cercare di curare i minimi dettagli e offrire un ottimo servizio, continua ringraziando per la piena disponiblita’ di Enzo Menna Direttore della stupenda struttura San Gabriele, dotata di tutti i confort per un evento simile, degli sponsor che hanno contribuito ai vari omaggi che riceveranno i ragazzi: Pasta La Molisana, Deco Vasto, Villaggio turistico Miramare e Pyro Fantasy e di tutta la dirigenza del comitato CSI Lanciano e dei sui arbitri che daranno il su contributo volontario per un giorno di festa. Si parte alle ore 9.00 per finire alle ore 17.30 preso la Struttura S. Gabriele in via Pellico.