US San Salvo contro Atessa Mario Tano, domenica la finale di campionato provinciale

Giornata importante, quella in programma domenica 2 giugno, in casa U.S. San Salvo. La squadra biancazzurra disputerà a Ortona, fischio di inizio ore 15.30, la finale del campionato provinciale categoria Allievi contro l'Atessa Mario Tano. Una partita importantissima per i giovani ragazzi e per l'intero club sansalvese.

Nella mattinata di domenica invece gli Aquilotti San Salvo, sempre sul sintetico di Ortona, incontreranno il Francavilla nella finale del campionato provinciale categoria Giovanissimi. Due gare da vincere per tornare nelle categorie che la città di San Salvo merita.