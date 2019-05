Vincono giovani e solidarietà: 'Segniamo e Doniamo per l'Airc' va sempre a segno

Di nuovo a segno l'organizzazione dell'iniziativa annuale “Segniamo e Doniamo per l’Airc” con le finali dei tornei interscolastici dal titolo omonimo e “Mattei“, di scena nella bella cornice dello Stadio Aragona.

A primeggiare sono stati il Polo Liceale 'Mattioli' di Vasto (che ha battuto in finale il 'Mattei', sempre di Vasto) e proprio il 'Mattei' che nell'atto conclusivo ha avuto la meglio (2-0 il punteggio, reti di Zinni su rigore e Iannone) sulla squadra dell'Istituto 'Palizzi'.

Appuntamenti – su iniziativa dell’Istituto “Mattioli” di San Salvo e del “Mattei” di Vasto – che coniugano la pratica dello sport alla solidarietà, ponendosi come obiettivo nobile la raccolta di fondi da destinare alla ricerca oncologica grazie alle donazioni volontarie promosse da tutte le scuole superiori di Vasto e San Salvo e dall’Istituto Comprensivo 1 di Vasto-Scuola ‘Paolucci’.

“Il torneo ‘Airc‘ – ha ricordato il coordinatore, prof. Nicandro Gambuto – ha come protagonisti squadre miste formate da alunni, docenti, genitori e personale Ata e quest’anno è giunto alla quinta edizione. Il torneo ‘Mattei’, alla settima edizione, ha come finalità la disputa di un avvincente torneo calcistico con il coinvolgimento dei migliori talenti calcistici frequentanti tutti gli istituti superiori di San Salvo, Scerni e Vasto”. Tra i vari giocatori in campo diversi giovani elementi della prima squadra della Vastese (Iarocci, Kone, Conti, Cardinale e Ruzzi) e della sua Juniores e di altre realtà calcistiche di zona, tutti studenti delle superiori locali.

Prima dell'inizio dell'ultima partita è stato osservato un minuto di raccoglimento nel ricordo di Christian Cerbone, il giovane di San Salvo, ex allievo del 'Palizzi' di Vasto, morto a seguito di un malore mentre giocava a calcetto con gli amici.

Il progetto pro Airc è ideato e diretto da anni dal prof. Gambuto, docente di Scienze del Liceo Scientifico del ‘Mattioli’ di San Salvo. “In questi anni – rimarca ancora – abbiamo raccolto e donato all’Airc ben 22.500 euro, anche grazie all’altro progetto interscolastico ‘Stappiamo e Raccogliamo’ che coniuga salvaguardia dell’ambiente e solidarietà, che ci ha permesso di recuperare ben 46 tonnellate di plastica. Questo - sottolinea – è un anno differente dagli altri, poiché si festeggia il decimo anno del progetto. In tutti gli istituti del Vastese, dopo lezioni dedicate di sensibilizzazione e di didattica ambientale, viene infatti attuata la raccolta dei tappi. Ringrazio tutte le scuole che hanno promosso queste iniziative formative, ed in particolare i dirigenti scolastici, gli alunni, i docenti, i genitori, il personale ATA che rendono speciale questa giornata perché ci stringiamo tutti al fianco della ricerca oncologica”.

I vari incontri sul rettangolo verde dell'Aragona sono stati diretti da arbitri del Csi. La giornalista Tiziana Smargiassi è stata speaker e commentatrice a bordo campo.

Alla fine festosa cerimonia di premiazione e foto di rito per i partecipanti, dando appuntamento al prossimo anno scolastico, sempre puntando al binomio sport giovanile-solidarietà.