Gli Amatori dello Sporting riportano la Coppa a San Salvo!

Gli Amatori Sporting San Salvo sono per la seconda volta i campioni provinciali della categoria Amatoriale della delegazione di Lanciano. La scorsa stagione perderono la finale mentre due anni fa furono per la prima volta campioni. Nella partita disputata ieri ad Ortona contro il Montenero di Bisaccia i Sansalvesi hanno vinto con il risultato di 5-2 rimontando un passivo di due reti subite nei minuti iniziali, la partita è stata ricca di gol ed emozioni; il Primo tempo si chiude 2 a 2 con lo Sporting San Salvo sempre costretto a rincorrere gli avversari. Montenero Di Bisaccia in vantaggio prima con Marco Borrelli e poi con Nicola D'Aulerio a cui hanno risposto Daniele Pollutri e Giuseppe Ramundi. Nella ripresa vantaggio Sporting con Federico D'Amico, poi ancora Giuseppe Ramundi e a chiudere i giochi per il definitivo 5-2 ci ha pensato Silvio Cardarella.

Gli Amatori dello Sporting San Salvo oltre al risultato possono essere un vanto per la Nostra Città per la passione e i valori che trasmettono, possono essere da esempio di sportività per le generazioni future dentro e fuori dal campo.

Complimenti allo Sporting San Salvo e alla Squadra della “Vecchia Guardia dal Cuore, Testa e Piedi Buoni”