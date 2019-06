L'8 giugno la decima edizione del Torneo 'NSG Group Football Cup'

Si svolgerà sabato 8 giugno, dalle ore 11 in poi, presso lo stadio comunale Vito Tomeo in via Stingi a San Salvo, il 10° Torneo aziendale NSG Group.

Per la prima volta, quest’anno, saranno coinvolti tutti i siti del gruppo Italia: quindi, oltre al sito di Melfi, già presente nei precedenti tornei, ci saranno i colleghi di Settimo Torinese (Torino) e Porto Marghera (Venezia).

L’organizzazione invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento.