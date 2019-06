Un mese di giugno con due intensi weekend di gara per il BikeGarage Team Corse

Il mese di giugno, inizia per il BikeGarage Team Corse, con due intensi weekend di gara. I piloti del Team, sono protagonisti assoluti l’ 1 e il 2 giugno per i trofei disputati presso l’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Il pilota Angelo Rotolo #26, si aggiudica il 1ᵒ posto assoluto e il miglior giro veloce nella gara 600 del Trofeo del Centauro, mentre, il pilota Domenico Di Marco #96, porta a casa il 2ᵒ posto assoluto e il miglior giro veloce, nella gara 600 del Trofeo Centro Italia. Ed è sempre a Vallelunga, che si svolgono le due tappe della coppa Italia Velocità 2019, l’8 e il 9 giugno. Presso l’autodromo si sono presentati oltre 180 piloti, per le varie categorie e tutti come sempre hanno dato il massimo nel tracciato capitolino, tecnico e impegnativo. Doppio round di gara per il trofeo, con in griglia di partenza 600 Pro, ben quaranta piloti che si contendono il podio.

Tra questi anche il pilota Domenico Di Marco #96 del BikeGarage Team Corse, che sale sul podio nella gara 1, portando a casa un bel terzo posto in gara con 43.3 di giro veloce. Determinante, come racconta Di Marco, è stato anche il “click” indispensabile per sistemare l’assetto della sua Yamaha che è stato trovato proprio in extremis, prima del via, dal Team. In gara 2, invece, per problemi tecnici il pilota si è dovuto ritirare nel giro di ricognizione. Un weekend che porta il pilota Domenico Di Marco alla 6ᵃ posizione assoluta, a soli 40 punti dal terzo posto, in un campionato che, con altri tre mesi di gare da disputare, riserverà ancora tante sfide emozionanti e sorprese in classifica!