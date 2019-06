San Salvo, Alessandro Di Nella vince la medaglia d'oro al campionato italiano Uijj

Medaglia d'oro per Alessandro Di Nella, atleta di San Salvo che si sta facendo conoscere nell'ambiente del brasilian jiu jitsu. La gara, svoltasi a Firenze nel Mandela Forum, era il campionato italiano uijj (Unione italiano jiu jitsu) massima federazione italiana di Brazilian jiu jitsu e il campionato italiano più importante. L' 8 giugno, si è combattuto No GI (senza kimono) e Alessandro ha raggiunto il titolo di campione italiano cintura blu cat. Master 1 peso 97,5 kg. Invece domenica, stessa competizione, stesso campionato ma uno stile diverso, con GI ( con kimono) e ha raggiunto il terzo posto perdendo la semifinale con il campione in carica categoria Cintura blu Master1 peso 94,3. Si allena a livello fisico all'athena healt & fitness di San Salvo e per l'allenamento tecnico nella tribe jiu jitsu della filiale di Pescara (la squadra più forte d'Italia) curata dal maestro Giuseppe Petrini che ha combattuto ottenendo e vincendo entrambe le competizioni sia con il kimono che senza per la categoria Leggeri -76kg cintura nera e il figlio, Niccolò Petrini, categoria piuma-leggero Adulti cintura blu, bronzo nel no GI ( senza kimono). "I ringraziamenti sono d'obbligo, al maestro Petrini per i dettagli tecnici e Stefano Silla per la preparazione fisica."