Italia femminile ai Mondiali, secondo successo. Titolare Daniela Sabatino

Daniela Sabatino titolare nell'Italia che, con il punteggio di 5-0, batte la Giamaica e guadagna la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali femminili di Francia.

Prestazione travolgente della squadra di Milena Bartolini, a segno con Girelli (tripletta) e Galli (doppietta). L'attaccante di Castelguidone è stata schierata nel tridente assieme a Bonansea e Girelli.

Successo 'bis' per le azzurre, dopo quello di domenica in rimonta contro la quotata Australia.

La nazionale ora è al comando del gruppo C a quota 6 punti, con 3 lunghezze di vantaggio nei confronti di Brasile e Australia. Si tornerà in campo martedì per affrontare il Brasile.