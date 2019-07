Continua il percorso di crescita per Daniele Zinni nel Nation Trophy Pirelli 1000

Il circuito imolese conferma i segnali di costante crescita del portacolori del team Bike e Motor by Cascioli BMW Motorrad, Daniele Zinni.

Il giovane chietino, all'esordio nella classe 1000, conquista un soddisfacente Dodicesimo posto finale nella terza prova del Nation Trophy, in un circuito tecnico ed impegnativo come quello di Imola.

Partito dalla diciassettesima posizione in griglia, senza aver mai provato in precedenza con un 1000, Zinni caratterizza la sua gara con un passo costante che gli permette di arrivare al traguardo avanzando di 5 posizioni. In definitiva una gara oculata ed intelligente che punta a capitalizzare esperienza e a fare chilometri utili.

'Sono soddisfatto di questo weekend di gara - afferma Daniele Zinni - perchè riesco a lavorare lucidamente facendo significativi passi in avanti nel mio percorso di conoscenza con questa nuova moto. Arriveremo nelle posizioni che contano, non ne ho dubbi, ma lo voglio fare maturando con tutta la squadra con la quale abbiamo da sempre impostato un metodo di lavoro attento ed efficace'.

Alessandro Mazza, team manager di Bike e Motor by Cascioli BMW Motorrad non ha dubbi: 'Un passo alla volta, un circuito alla volta, sono certo che Daniele lo vedremo lottare per il podio molto presto, la squadra è tutta con lui.

“Ringrazio tutta la mia famiglia e tutti i miei amici ke mi supportano sempre e mi sono vicini in questa avventura”, continua Zinni, “Un ringraziamento speciale va poi a tutti i miei sponsor (Zinni Bevande, TCM Group, Tecno Macchine, Malfar Mechanical, Torbear, Carrozzeria Mariotti, A,M, Motors, Tratti Somatici, Raspa Supermercati) perché è grazie a loro che è possibile tutto questo. Grazie di cuore!”