Il 28 luglio Daniele Zinni correrà a Misano World Circuit per la 4° tappa del SBK 1000 National Trophy

Domenica 28 Luglio il pilota sansalvese Daniele Zinni correrà a Misano World Circuit per la 4 tappa del campionato SBK 1000 National Trophy.

Il portacolori del Team Bike&Motor di Teramo dopo l’importante risultato ottenuto nella precedente gara di Imola, tenterà di entrare ora nella top ten, forte anche delle ulteriori modifiche e migliorie apportate alla moto durante le ultime settimane.

Questa pista rappresenta per il pilota un momento speciale del campionato: Misano è il circuito in cui l’anno scorso ha conseguito la vittoria della Coppa Italia 600Pro, il circuito che ha percosso più volte, quello di cui conosce ogni dettaglio, quello che considera “di casa” e di cui conserva dei bellissimi ricordi.

Per questo motivo durante il weekend di gara sarà allestito uno stand per tutti gli amici, i famigliari, i tifosi e gli sponsor che vorranno essere presenti per sostenere Daniele, godersi la corsa e vivere il brivido della competizione live!

Sarà organizzato un aperitivo e non mancheranno il divertimento la possibilità di scoprire curiosità e respirare il clima pre-gara.