Amatori Sporting: Campioni sul Campo, Campioni di Sport, Campioni di Vita!

Hanno vinto tutto quello che nella Categoria Amatori si poteva vincere: hanno vinto il campionato di Zona, poi hanno portato a San Salvo il Titolo di Campioni Provinciali e anche di Campioni Regionali. Hanno partecipato al Trofeo dell'Adriatico e sono tornati a Casa un altra Coppa.

Ulteriore Trionfo dalla Squadra è stato vincere la Coppa Disciplina, una classifica che solitamente non coincide con chi vince il campionato a pieni punti, questo è un chiaro segnale dell'alta sportività del Gruppo.

Presso il Lido il Delfino si è tenuta una festa in cui i Nostri Campioni si sono intrattenuti in compagnia delle proprie famiglie in un clima sinceramente: sereno, amichevole e gioviale.

Forza Sporting San Salvo, orgoglio Sansalvese esempio di SportiVità

questo l'elenco della Rosa: Angelo Torzi - Giuseppe Turchi - Nicola Di Santo - Giuseppe Ramundi - Patrizio Mvanes - Romeo Toto -

Adamo Cieri - Giovanni Di Lena - Massimo De Ninis - Tiziano Lanza - Giovanni Bontempo - Luigi Ludovico - Luigi (Bobo) Marchione - Vitale (Lino) Ialacci - Giuseppe (Beppino) Sallese - Teodoro Ialacci - Gaetano (Ciccio) Santamaria - Fabio Giurastante - Tiberio Perrucci - Daniele Pollutri - Cleo Rossi - Silvio Cardarella - Nicolino Cilli - Dino Ciavatta - Federico D'Amico - Flavio Buccione - Luca Potente - Daniele Cerini - Fausto Buccione Franco Tozzi - Mister Diego De Santis