Velo Club San Salvo organizza il trofeo San Felice a Torino di Sangro

Oggi, giovedì 22 agosto, nel territorio di Torino di Sangro avrà luogo il primo "Trofeo San Felice". La gara ciclistica amatoriale è stata organizzata dal Comune tramite l'ausilio del Velo Club San Salvo.

Il presidente Tonino Maggitti si ritiene molto soddisfatto:-"È per noi gratificante essere chiamati da altre realtà vicine alla nostra per organizzare questo tipo di manifestazioni. Per noi vuol dire avere lavorato bene nel corso degli anni, in questo modo ci viene sicuramente riconosciuto".