Dopo aver vinto in casa nella partita di andata con il risultato di 1-0 ( gol di Torres su rigore), la Us San Salvo batte anche in trasferta la Casolana per 0-2 guadagnando così il passaggio al turno successivo. Per i bianco azzurri vanno a segno prima Torres a seguito di una bellissima azione e poi Molino su calcio di rigore.

Forza Us San Salvo! Forza Ragazzi!!!