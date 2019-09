“Festa dell’amicizia nello sport”, divertirsi insieme per fare solidarietà

Saranno gli impianti sportivi e la spiaggia di Vasto a fare da palcoscenico alla “Festa dell’amicizia nello sport”, in programma il 14 e 15 settembre. La manifestazione, che è inserita nel programma annuale del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali)è organizzata anche quest’anno dal Cedas dello Stabilimento Sevel di Atessa. Oltre ad essere una bella occasione per divertirsi e fare sport, la kermesse sportiva servirà raccogliere fondi da devolvere sia alla Onlus creata dal campione di pallavolo Giacomo Sintini per assistere i giovanissimi con problemi oncologici, sia all’Associazione Nazionale Trapiantati di Cuore. Sono stati programmati tornei di calcio a 5, beach volley (uno maschile ed uno misto), beach tennis, pallacanestro 3contro 3 e tennis tavolo, che vedrannoimpegnati oltre 170 atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e accompagnatori provenienti da realtà industriali ubicate in 5regioni italiane: Marche, Lazio, Molise, Campania e Abruzzo.

Per il calcio a 5 le partite si disputeranno sui campi del Circolo promo tennis di Vasto. Le qualificazioni sono in programmasabato pomeriggio. La domenica mattina, invece, si giocheranno le partite decisive per le determinare la vincente del torneo.

Il torneo di beach volley si giocherà a Vasto marina sui campi del lido Acapulco e del lido Fernando. Saranno ben ventisei le coppie(13 nel “maschile” e 13 nel ”misto”) che si contenderanno la vittoria nei due raggruppamenti. La fase eliminatoria si svolgerànel primo pomeriggio di sabato, mentre le finali si giocherannodomenica mattina.

Nella mattinata di domenica, si disputeranno anche: il torneo di beach tennis, che, sui campi dei lidi appena citati, vedrà in competizione 6 coppie in rappresentanza delle regioni già menzionate; quello di pallacanestro aziendale, che prevede un torneo 3 contro 3 ed una gara di “tiri da 3 punti” in stile NBA, e si giocherà nella palestra del centro sportivo San Gabriele di Vasto;infine, quello di tennis tavolo, specialità a squadre e singolare che ricorderà lo scomparso Mauro Guerrini, punto di forza del team Cedas Sevel.