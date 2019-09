BTS Scuola di Pallavolo: la stagione delle novità

Settembre è arrivato così come la scuola con i suoi ritmi. Non resta che scegliere l’attività sportiva pomeridiana, indispensabile non solo per il corpo quanto soprattutto per la mente . È scientificamente dimostrato che i bambini che frequentano discipline sportive riescano ad essere più produttivi a scuola e più concentrati.

La BTS nella stagione 2019/2020 ha importanti novità!:

la prima si chiama Pallandia, ed è rivolta ai piccolissimi dai 3 fino ai 6 anni. Dopo dieci anni di progetti svolti all’interno delle scuole dell’infanzia abbiamo deciso di migliorare ancora di più la nostra offerta proponendolo anche nel pomeriggio. Pallandia Permette ai bambini di sviluppare le abilità psico - motorie attraverso il gioco e la fantasia! Un’ attività irrinunciabile per la sana crescita e lo sviluppo di ogni bambino!

la seconda novità si chiama Maxy Volley ed è rivolta agli adulti di tutte le età che vogliono scoprire o “riscoprire” la passione per il volley.

S3 Spyke Volley per i bambini e le bambine della scuola primaria, una nuova metodologia che avvicina ancor di più la pallavolo pensata per i più piccolini a quella dei campioni che vediamo in tv.

Pallavolo promozionale U12 e U13, con la possibilità di partecipare ai campionati di categoria, con l’obiettivo di divertirsi e migliorare

confrontandosi e conoscendo tanti nuovi atleti di realtà pallavolistiche limitrofe;

Settore giovanile dai 14 anni in poi. Nel corso degli anni tanti sono stati i risultati di prestigio nei campionati regionali, ma soprattutto i riconoscimenti per i nostri atleti, convocati per le selezioni regionali, provinciali e NAZIONALI.

Il Presidente Natale M. “certo è una soddisfazione pensare a tutti gli atleti che si sono formati nel settore giovanile della BTS arrivati a partecipare a campionati prestigiosi in serie B ma anche in serie A, ma la cosa importante è che le persone che accogliamo nella nostra società possano sentirsi sempre a casa, che siano arrivati ai massimi livelli o che si siano divertiti in prima divisione. Vedere a distanza di anni “i miei ragazzi/e” ormai cresciuti e diventati mariti/mogli e padri/madri di famiglia è per me una grande gioia. “

I corsi partiranno dal 23 Settembre presso la palestra del Mattioli ( ingresso di fronte Eurospin );

Per informazioni potete contattare il 340 4889355.

Ci trovate anche su FB, instagram e su www.btssansalvo.it