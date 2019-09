La Us perde 0-2 contro il Fossacesia, gravi infortuni per Di Tella e Piermattei

Il Fossacesia vince 0-2 sul terreno del Bucci se pur con il secondo gol su un episodio molto dubbio.

La Us San Salvo non gioca male ma è costretta a soccombere. Mister Ciavatta viene espulso per proteste nei confronti del guardialinee reo di non aver visto il fallo di mano che portava al raddoppio gli ospiti.

Nota negativa della gara in assoluto sono i due gravi infortuni dei giovani bianco azzurri usciti dal campo per essere portati in ospedale; per Di Tella probabile rottura di tibia e perone con distacco all’ articolazione della caviglia, probabile lesione al ginocchio invece a Piermattei.

Forza Us San Salvo! Forza Ragazzi!!!