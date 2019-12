Appuntamento con il Fight Clubbing International Championship al PalaBcc di Vasto

Sabato 21 dicembre, presso il PalaBcc di Vasto, si terrà la 25^ edizione del Fight Clubbing International Championship, il più grande evento di Fighting d’Italia, in concomitanza con la seconda edizione di HFC (Histonium Fighting Championship). La grande novità della nuova stagione è rappresentata dalla realizzazione del primo reality italiano sugli sport da combattimento. Il format ha preso il via lo scorso novembre presso il Salone d’Onore del Coni, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, ed ha una durata complessiva di 6 mesi, durante i quali verranno effettuate, in alcuni dei più prestigiosi eventi italiani, le selezioni dei fighters, che diverranno i protagonisti del nuovo reality italiano. Le selezioni decreteranno gli 8 migliori atleti italiani di Muay Thai e di Kickboxing che approderanno ai due tornei ad eliminazione diretta, con in palio una borsa complessiva di 15mila euro.

I 16 atleti parteciperanno al nuovo format televisivo, strutturato in 8 puntate della durata di 45 minuti ciascuna (successivamente trasmessa su Rai Sport), che farà tappa a San Salvo dal 19 al 22 dicembre 2019 ed evidenzierà la vita dei protagonisti nelle settimane precedenti i match (ospiti presso alcune delle migliori palestre e location della città), i duri allenamenti fisici, le dure prove di abilità, i momenti di relax e di vita quotidiana, sino alle grandi sfide finali. Si tratta della più grande kermesse italiana di sport da combattimento ed arti marziali, che porterà in città i migliori fighters italiani, provenienti da ogni città e regione d’Italia.

La manifestazione sarà suddivisa in due eventi: il “Trofeo Elite di Pugilato Abruzzo vs Resto d’Italia”, patrocinato dalla FPI, con una selezione dei migliori pugili locali che affronteranno i migliori atleti provenienti da altre regioni, avente come clou un entusiasmante match professionistico serale; il “Reality Fight Clubbing”, patrocinato dalla Fikbms, alla quale parteciperanno i grandi campioni internazionali del ring, che si affronteranno in match pro di Kickboxing, K-1, MMA, Muay Thai: in palio un Titolo del Mondo di Kickboxing, un Titolo del Mondo di Muay Thai e un biglietto per il vincitore per il Thai Fight, il più grande evento mondiale di sport da ring. Durante la manifestazione, si susseguiranno alcuni spettacoli di danza, esibizioni di arti marziali, eventi ricreativi, campagne sociali e attività specifiche per donne, bambini, adolescenti e disabili, alla presenza di celebrità e testimonial famosi, come il pluricampione del mondo Fabio Siciliani.

“L’idea di proporre quest’evento – spiega Giuseppe La Verghetta, presidente HFC di Sparta Group Academy - nasce dall’obiettivo di far crescere il nostro territorio e i nostri ragazzi.” Illustrando il programma, La Verghetta aggiunge: “Si partirà alle ore 16 con dei match dilettantistici di pugilato, per poi proseguire con dei match pro di Luigi Alfieri, atleta vastese, tre match di MMA, e l’incontro di Andrea Trivillini, atleta di Vasto, che farà il suo debutto in classe B nel K-1. Previsto poi il match di Antonio La Verghetta, per la categoria Kickboxing. A seguire l’apertura del reality, durante il quale si sfideranno i 16 atleti più forti sul territorio nazionale. Tra questi, 8 atleti in match di K-1, e 8 in Muay Thai. La madrina del grande match sarà Nina Moric.”

“Gli allenamenti – prosegue il presidente HFC - sono stati abbastanza intensi, dal condizionamento fisico alla parte tecnica. Dopo il grande match del 21 dicembre, si terranno gli ottavi di finale a Vasto, i quarti di finale a Lecce intorno a marzo, semifinale e finale a Pescara verso il prossimo maggio. Rivolgendosi ai suoi atleti, La Verghetta conclude: “Auguro a tutti loro un grande in bocca al lupo e che l’impegno e i loro sacrifici vengano ripagati al meglio.”