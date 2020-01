Il sansalvese Michel Bruno vince il match all’ “RS Cage Series” in Repubblica Serba

Il sansalvese Michel Bruno vince il match per ‘TKO Ground and Pround’ all' “RS Cage Series”, evento di MMA Pro che si è tenuto in Repubblica Serba. L’atleta di 23 anni è stato allenato è accompagnato dal maestro Gianfranco Capurso del Team Capurso. Oltre allo sport l’evento è stato anche l’occasione per raccogliere fondi destinati ad un un'associazione di bambini orfani.

“Ho vinto alla prima ripresa contro un atleta di tutto rispetto del posto”, afferma Michel, ”È stato un onore per me combattere con la bandiera italiana all'estero e far vedere che ci siamo anche noi.

Vorrei ringraziare il mio coach Gianfranco Capurso che mi è stato vicino e che mi ha allenato per la parte in piedi, e Dragan Pesic, altro mio coach e grande atleta, oltre a Angelo Marchesani del team Bushido di San Salvo dove mi sono allenato per questa preparazione”.