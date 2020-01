La Bts San Salvo campione d’inverno in prima divisione maschile

Al rientro dopo la pausa natalizia, la musica non cambia in casa BTS. I ragazzi di Mister De Risio impongono il loro ritmo e conquistano un altro 3-0 contro la giovane formazione della Cedas Lanciano. I parziali 25-20, 25-17, 25-23, con tutta la rosa che gira. Sestetto iniziale col giovane palleggiatore Turtora F. (2003) Di Fabio A. opposto(2001), Makarewicz M. e Speranza V. al centro, con schiacciatori il capitano Di Virgilio A. Tufilli M. (2004), con libero Felice F.

Nel primo set la BTS parte subito forte non lasciando respiro agli avversari. Solo nel finale di set si lascia riavvicinare, complici alcuni errori di distrazione ma che non compromettono la vittoria del parziale. Nel secondo set stesso copione, si registrano gli ingressi di Turtora F al centro e Valentini M. in banda. È nel terzo parziale che la gara si infiamma con la Cedas che reagisce e preme sull’acceleratore con un 3-0 iniziale. La BTS subisce il contraccolpo e si riprende, andando all’inseguimento per tutto il terzo set. Con pazienza punto su punto i sansalvesi guidati dall’esperienza di un ottimo Rutigliano S. compiono il pareggio e sorpasso quando la Cedas già pregustava il sapore del quarto parziale. Un 25-23 meritato per i sansalvesi, come i complimenti per i giovani avversari.

Girone di andata in vetta in solitaria a punteggio pieno. Domenica 19 Gennaio scontro al vertice in casa del Volley Ururi Larino che seguono al secondo posto a 4 lunghezze di distacco, sconfitti all’andata solo dalla BTS.