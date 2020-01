Grande attesa per il Trofeo Carnevale a San Salvo: ecco la nuova procedura di iscrizione

Grazie all’ottimo lavoro svolto nelle passate edizioni, in casa Velo Club San Salvo si continua a lavorare per mettere in scena il Trofeo Carnevale.

Passione e tradizione ciclistica, ben radicate nella città sansalvese, hanno permesso il valido apprezzamento dei tanti cicloamatori abruzzesi e del Centro-Sud Italia verso questa classica di apertura della stagione su strada sotto l’egida della Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

Tante le emozioni attese il prossimo 9 febbraio sul lungomare di San Salvo sul collaudato circuito di 3 chilometri: 18 giri da compiere per i master di età compresa tra i 19 e i 49 anni, 16 giri per i master dai 50 anni in su e le donne con l’aggiunta di un segmento in Via Magellano da percorrere soltanto per tornare sul traguardo davanti al Poseidon Beach Village, nuovo quartier generale di tutta la manifestazione che accoglierà anche le operazioni di verifica iscrizione, la partenza, il pasta party e le premiazioni finali.