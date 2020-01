Trofeo Carnevale 2020, conferenza stampa di presentazione il 31 gennaio a San Salvo

L'attesa cresce, la passione monta per il Trofeo Carnevale a San Salvo, appositamente collocato nel mese di febbraio per aprire la stagione delle corse ciclistiche su strada sotto l’egida della Uisp Settore di Attività Ciclismo.

Cresciuto e consolidato nel tempo, questa corsa è il fiore all’occhiello del Velo Club San Salvo del presidente Tonino Maggitti nonchè un appuntamento atteso da tutti i cicloamatori abruzzesi e del Centro-Sud Italia che si preparano ad essere tra i protagonisti il 9 febbraio prossimo sul collaudato circuito del lungomare sansalvese.

L’intero programma e le novità sul piano tecnico-sportivo di questa nuova edizione saranno al centro dell’attenzione in occasione della conferenza stampa di presentazione programmata per venerdì 31 gennaio alle 11:00 presso il municipio di San Salvo (Piazza Papa Giovanni XXIII al civico 7), il tutto in sintonia con l’amministrazione comunale locale (alla presenza del sindaco Tiziana Magnacca e dell’assessore allo sport Tonino Marcello) per proiettarsi idealmente al 103°Giro d’Italia professionisti con la città sansalvese sede di partenza di tappa il 19 maggio.