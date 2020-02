San Salvo: tutto pronto per il Trofeo Carnevale, presentata in municipio la 15° edizione

A San Salvo l’arrivo del mese di febbraio significa avvicinarsi a un appuntamento ciclistico tra i migliori che la Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise propone come consuetudine ad inizio stagione: il Trofeo Carnevale, giunto alla quindicesima edizione, in programma domenica 9 febbraio sotto la regia organizzativa del Velo Club San Salvo.

Alla presentazione ufficiale in Municipio, gli interventi di Tiziana Magnacca (sindaco di San Salvo), Tonino Marcello (assessore allo sport di San Salvo), Umberto Capozucco (consigliere nazionale Uisp per il ciclismo e referente per le regioni Abruzzo e Molise), Eugenio Spadano (presidente del consiglio comunale di San Salvo), Tonino Maggitti (presidente del Velo Club San Salvo), Francesco D’Annunzio (in rappresentanza del settore sport, cultura e tempo libero per il comune di San Salvo), Michele ed Antonio Raspa (proprietari della struttura Poseidon Beach Village) hanno ripercorso il successo e la storia della manifestazione esprimendo la massima soddisfazione nel portare avanti i preparativi di questa nuova edizione che lancia ufficialmente il countdown a tutti gli eventi che ruotano attorno al Giro d’Italia professionisti e con la città sansalvese (sede di partenza della decima tappa il 19 maggio con arrivo a Tortoreto Lido) che ha illuminato di rosa la fontana di vetro della Villa Comunale in occasione dei 100 giorni mancanti alla Grande Partenza della 103°edizione in Ungheria da Budapest.

“Il Trofeo di Carnevale - ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca - si svolgerà sul lungomare di San Salvo in un circuito molto apprezzato dai cicloamatori. Nello stesso tratto che tra pochi mesi ospiterà la partenza del Giro d'Italia. Due momenti sportivi di grande intensità a dimostrazione dell'amore della nostra città per la bicicletta”.

L’assessore Tonino Marcello ha sottolineato l’impegno necessario per organizzare la manifestazione sotto tutti i punti di vista, per presentarla nel migliore nei modi a tutti i partecipanti e ai tanti appassionati di sport, oltre a mettere in sicurezza le strade interessate al passaggio dei corridori in quanto si svolgerà sul lungomare dove poi partirà anche il Giro d'Italia che tutta la cittadinanza sansalvese attende con grande fervore ed entusiasmo.

Umberto Capozucco, per conto della Uisp, ha dato particolare evidenza al collaudato circuito sul lungomare sansalvese lungo 3 chilometri (16 giri per i master over 50 e le donne, 18 per i master under 50) dove la sicurezza rimane un elemento prioritario grazie a un tracciato lineare e piatto dove è più facile gestire l’intera competizione durante lo svolgimento.

È toccato a Tonino Maggitti del Velo Club San Salvo soffermarsi sull’aspetto tecnico ed agonistico facendo leva sulla logistica presso la nuova location di Poseidon Beach Village in via Magellano (ritrovo alle 7:00 e partenza alle 9:30) ed anche sui ricchi premi per i primi tre di ogni categoria e per le due società più numerose (la prima, come tradizione, riceverà il Trofeo Carnevale).