Sport da combattimento: ancora ottimi risultati per il Team Bushido di San Salvo

Si sono svolti ieri 2 febbraio, a Chiaravalle (AN), gli interregionali tra Marche, Abruzzo e Molise dove il Team Bushido di San Salvo capitanato da Angelo Marchesani ha schierato 6 dei suoi atleti che si sono cimentati in incontri di MMA e Muay Thai riportando ottimi risultati e ritornando a casa con una medaglia per ogni atleta, contenti dei risultati e sempre più motivati a sviluppare la crescita degli sport da combattimento sul territorio.

Il Team Bushido, infatti, sta organizzando un evento di sport da combattimento che si terrà a San Salvo a fine marzo.

“Sono stato molto contento dei risultati ottenuti”, dichiara Angelo Marchesani, “merito dell'impegno dimostrato dai ragazzi per prepararsi a questa gara, sempre un emozione vedere i tuoi atleti combattere e mettercela tutta a prescindere dal risultato. Adesso le nostre forze saranno concentrate per il nostro prossimo impegno a casa, qui a San Salvo".