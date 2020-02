Il canottaggio abruzzese si veste di rosa e riparte di slancio

Ha una connotazione tutta al femminile ed il nome di ROWING TEAM la nuova associazione di canottaggio che vedremo remare nelle acque abruzzesi.

“La passione per la voga che ci accomuna da anni ed una grande amicizia” commenta il Presidente Doriana Cavoto “sono stati l’input per dare vita a questa realtà che consentirà di coniugare l’agonismo con l’amore per la natura. Uno sport di MARE, che nelle sue diverse specialità, si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio avvicinando adulti e ragazzi alle nostre coste”. L’associazione è affiliata alla FICSF (Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso), quindi al CONI e conta 4 allenatori federali.

“In pochi mesi siamo riuscite ad acquistare due Gozzi Nazionali (imbarcazioni a 4 remi) grazie al contributo di soci e sponsor e così avremo modo di partecipare alla stagione agonistica 2020 che è a livello nazionale con squadre che giungono da ogni regione d’Italia. Si tratterà di una grande vetrina per l’intero territorio”.

La componente agonistica fa parte del più ampio progetto Vog@ d’@mare che prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio con la formazione di squadre juniores (sia maschili che femminili) e la promozione di eventi di beneficienza.