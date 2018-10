Antonio Bonanni, il frutto buono di una realtà musicale nata 35 anni fa

“Il Complesso Bandistico Città di San Salvo nasce nel 1983 grazie al lavoro del M° Fiorentino Fabrizi …Dal 2014 la direzione artistica e musicale della banda è passata ad Antonio Bonanni….” (http://www.bandasansalvo.it/la-nostra-storia)

Antonio Bonanni è il frutto buono di una realtà nata 34 anni fa grazie al Maestro Fiorentino Fabrizi che continua a suonare e a dare il suo sostegno professionale e umano alla Banda di San Salvo. Di seguito l’intervista ad Antonio.

Quando e perché sei entrato nella banda di San Salvo?

Ho cominciato a voler suonare sentendo i racconti di mio padre su mio nonno che suonava la tromba nella Banda di Mafalda e ogni mattina alle 5.30, prima di cominciare il suo lavoro di responsabile della sicurezza del paese, si esercitava con la tromba per 5 massimo 10 minuti perché diceva che “doveva tenere il labbro” per la tromba. Ho seguito prima con un corso di chitarra e poi, intorno ai 9/10 anni ho cominciato a prendere lezioni di tromba dal maestro Fiorentino e da allora sono entrato in banda e non l’ho più lasciata. Ho trovato un’ambiente umano e sociale davvero accogliente. Fiorentino inoltre aveva fatto la scelta di non suonare solo le musiche tradizionali ma era alla continua ricerca di nuovi linguaggi musicali. La banda è diventato per me un tirocinio costante soprattutto perché non facevamo mai le stesse cose.

Hai mai avuto il pensiero di lasciare la banda?

No mai! L’ho sempre considerata una seconda famiglia a tutti gli effetti. Quando ami la tua famiglia neanche ti viene in mente di poterla lasciare. Qui ognuno trova il suo posto sia quelli bravi e sia quelli meno bravi che si esercitano poco e ciò nonostante si crea una sorta di equilibrio che permette a tutti di suonare all’unisono. Spesso si entra in banda quando si è ragazzi e anche se ci sono le fasi della vita in cui ci si deve allontanare dal paese per motivi di studio o di lavoro, capita spesso che anche chi non ha seguito una carriera musicale chiede di poter tornare a suonare nella banda e l eporte sono sempre aperte. Io stesso nel periodo degli studi non potevo esercitarmi a suonare con gli altri ma cercavo di essere comunque presente con cose che potevo fare anche a distanza. Una cosa bellissima della realtà bandistica è quella della presenza nel territorio. Giusto per fare un esempio è bello vedere una giacca blu della banda a mangiare le sagnitelle di San Vitale in mezzo a tutti gli altri e che diventa un colore della festa. Suonare lungo le strade mentre si cammina diventa una vera e propria palestra non solo a livello musicale ma anche di vita soprattutto perché non è una cosa che fai da solo ma lo devi fare insieme agli altri.

Quali sono stati i momenti in cui ti sei dovuto allontanare solo fisicamente dalla banda?

Sono stati quelli degli studi prima al Conservatorio di Pescara dove mi sono laureato nel 2003 e poi delil percorso dell’abilitazione all’insegnamento. Nel 2009 sono diventato un insegnante di ruolo della sezione musicale della scuola media di Ortona. Nel 2011 ho preso anche una laurea in jazz.

Per lavoro e per diletto hai sempre a che fare con i ragazzi e con i giovani. Perché secondo te spesso molti si lamentano di questa nuova generazione?

Purtroppo i ragazzi si ritrovano a vivere in un era dove le tecnologie tendono ad avere il sopravvento ma che loro non hanno la maturità per gestirle. Si è in qualche modo perso la valutazione e la gestione delle emozioni e quindi lo spirito animale dell’uomo. A volte noi adulti non li mettiamo in condizione di sbagliare anche a rischio di far fare delle brutte figure. Un fallimento aiuta a misurare le proprie potenzialità.

Per te cosa ha significato diventare un maestro di banda?

Nel 2014 Fiorentino e la figlia Roberta (che era la Maestra di banda prima di me) mi hanno chiesto di entrare in questo ruolo. Probabilmente mi hanno scelto perché hanno visto semplicemente la costanza e la fedeltà al gruppo banda. Per me è significato passare dall’essere uno qualsiasi che si divertiva a suonare nella banda e che amava anche fare la commedia a diventare uno che in qualche modo doveva diventare un punto di riferimento per gli altri. Da subito ho detto “accetto ma voglio occuparmi solo degli aspetti artistici e ci devono essere delle persone che mi affiancano in tutto il resto”. Abbiamo dunque creato un direttivo con una decina di persone che gestiscono il Complesso Bandistico Città di San Salvo in tutti i suoi aspetti, artistici e organizzativi ed economici. Noi siamo una squadra dove ognuno ha un ruolo ben preciso e definito.