Pescara, Capitale Italiana del Gelato con il Summeat Festival

Un concorso per individuare il gelato più buono e dalla qualità più elevata. E’ il contest “L’artigiano del gelato” che, alla sua prima edizione, si svolgerà nell’ambito del Summeat Festival, a Pescara dal 21 al 24 aprile.

Il Festival, con il suo centro nevralgico all’Aurum, nasce con l’obiettivo di celebrare il patrimonio gastronomico e tradizionale dell’Abruzzo e non solo. Al centro il concetto di artigianalità a tutto tondo e l’idea del ‘made In Italy’, valore inestimabile e simbolo di eccellenza, per scoprire “tutte le forme del gusto”, come recita lo slogan dell’iniziativa.

L’artigianalità è anche la protagonista del primo concorso “L’artigiano del gelato”, i cui concorrenti si sfideranno il 23 e il 24 aprile. Il contest è promosso da Geba, leader nelle forniture di macchine e arredi per bar, pasticcerie e gelaterie. Un’opportunità per i professionisti dell’artigianalità, che metteranno a disposizione del pubblico il gelato da degustare gratuitamente.

Al contest possono partecipare i gelatieri e pasticceri, titolari e dipendenti, con un tema ben preciso: la realizzazione di gusti che esaltino almeno un prodotto tipico abruzzese. Ogni partecipante avrà a disposizione massimo 30 minuti per la realizzazione del gelato, da posizionare all’interno dell’apposita vaschetta da esposizione e poi servire alla giuria.

Giuria che sarà composta da uno chef, un pasticciere, un giornalista e un’autorità ed avrà una scheda di valutazione ben precisa: originalità e creatività della ricetta; degustazione, profumo e equilibrio; gusto; consistenza del gelato; presentazione in vaschetta.

Il primo classificato riceverà un buono acquisto macchine Carpigiani dal valore di mille euro, con l’accesso diretto al Carpigiani Day, più un buono Multicash dal valore di 300 euro.

Il secondo classificato vincerà un weekend per due persone in Italia.

Il terzo classificato vincerà una cena per due nel ristorante stellato “La Bandiera” di Civitella Casanova.

I concorrenti che saliranno sul podio, inoltre, si aggiudicheranno l’accesso ad una delle tappe del Gelato Festival Carpigiani.

Per iscrizioni e informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Summeat Festival dove c’è uno spazio completamente dedicato al concorso, con il format di partecipazione, il regolamento e tutto il materiale necessario.

Ufficio stampa Summeat Festival

email info@summeatfestival.com

telefono +39 085.8962629