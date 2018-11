Sempre più episodi di avvelenamento cani, nuovo tentativo a Fresagrandinaria

Ormai non si contano più gli episodi di avvelenamento sempre più frequenti nel comune di Fresagrandinaria, è una vergogna che nessuno intervenga per mettere fine a questo scempio! I metodi sono sempre gli stessi, probabilmente utilizzati dalla medesima persona. Per fortuna questa volta il nostro amico Ciuffo ha avuto la meglio ed è sopravvissuto al lumachicida, grazie anche all intervento tempestivo del proprietario e dei veterinari.