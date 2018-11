Giannini incanta Cupello leggendo l’Infinito di Leopardi

Una lunga e appassionante intervista a Giancarlo Giannini, a cura del giornalista Gianni Quagliarella, ha concluso la tre giorni di appuntamenti dedicati alla riapertura della Sala Multimediale intitolata ad Enrico Mattei (leggi qui).

L’attore, regista e sceneggiatore ha incantato il pubblico con i suoi racconti, i suoi consigli di vita, guadagnati nel corso di una lunga esperienza lavorativa e di uomo. “Tutto il male viene per giovare”è solo una delle tante massime che ha tenuto a condividere, per poi concludere con fuori scaletta in un duetto esilarante con la band, che ha dato mostra delle sue grandi e istrioniche capacità artistiche.

Non da ultimo la commuovente interpretazione nella lettura de “L’infinito” di Leopardiche ha dato il via a un fiume di applausi.