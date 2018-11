'Sapori e Colori del Natale', la prima edizione a San Giacomo di Scerni

L’atmosfera natalizia si respira già, con un po’ di anticipo rispetto agli scorsi anni.

Cominciano a comparire anche i primi mercatini di Natale, meta di visitatori e cultori delle tradizioni.

A Scerni, in contrada San Giacomo, nei giorni di sabato 1 e domenica 2 dicembre, la Pro Loco San Giacomo organizza la prima edizionedi “Sapori e Colori del Natale”. Troveranno spazio in diversi stand oggetti artigianali, articoli da regalo, composizioni floreali, bigiotteria e altro ancora, oltre a prodotti dolciari, crespelle, castagne, miele, vino, olio, formaggi, ventricina e salumi vari.

Con le luci colorate e buoni profuimi nell’aria, i volontaridella Pro loco San Giacomo si occuperanno della cucina e del ristoro ai visitatori con il menù: polenta, pasta e fagioli, 'cif e ciaf', pasta di ventricina cotta e porchetta.

Il mercatino di Natale di San Giacomovuole accogliere ed entusiasmare grandi e piccini, per trasportarli, come per magia, in un mondo favoloso. L’occasione è ghiotta.

Sabato 1 dicembre saranno presenti anche i volontari dell’associazione ”Tribù dei sorrisi”.

Possibilità di prenotare i tavoli inviando un messaggio sulla pagina Facebook dell’associazione o contattando Candidaal numero 320.2261914.