Trivento, spettacolo unico di arte e natura: ecco l'albero delle uncinettine pieno di neve

La neve, come ci si poteva attendere, ha raggiunto anche l'area trignina molisana. In particolare il Comune di Trivento dove da ieri sera nevica rendendo un po' problematica la circolazione delle macchine. Ma ormai il paese è famoso per ben altro che il manto bianco. L'albero di Natale a uncinetto, lavorato dalle uncinettine e dall'uncinettino, da ieri sera si è ricoperto di neve lasciando ai triventini uno spettacolo unico mai visto. Unisce talento e natura e diviene qualcosa di irripetibile. Molti i commenti in rete dell'albero protagonista anche de "La Vita in diretta". Si prega di non premere soprattutto le decorazioni fatte a mano, perchè potrebbero spezzarsi a causa del freddo. Siamo sicuri che ascolteranno l'appello.