Trivento, le uncinettine si preparano per la Pasqua: ecco il concorso per unire il ricamo con la tradizione dolciaria

In estate hanno conquistato il pubblico con il tappeto a uncinetto più lungo. A Natale con l'albero più bello del Molise tutto a mattonelle di uncinetto, per il quale è arrivata in Molise anche una troupe de "La vita in diretta". Le uncinettine di Trivento intendono replicare anche per Pasqua e unire la passione per il ricamo alla tradizione dei dolci tipici della tradizione triventina.

Come fare? L'associazione "Un filo che unisce: Trivento città dell'uncinetto" ideata e diretta da Lucia Santorelli, ha creato un evento facebook "Pasqua in dolcezza" per invitare ricamatrici e ricamatori (gli uomini sono naturalmente ammessi ndr), a realizzare una mattonella a uncinetto per la festività della resurrezione.

Queste sono le regole da seguire : Per partecipare al nostro nuovo evento dovrai realizzare delle piccole granny square di 6cmx6cm color biscotto da consegnare entro il 20 marzo 2019. Le piccole mattonelle saranno poi unite per creare i dolci di Pasqua tipici della tradizione Triventina.

Quali sono i dolci? Il cavalluccio e la pupa fatti in pasta di biscotto con un uovo sodo come ripieno. In tempi di guerra solo nelle famiglie più abbienti si potevano usare le uova. I meno fortunati all'interno ci trovavano una patata lessa.