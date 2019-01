Il borgo di Guardiagrele oggi in onda a Kilimangiaro su Rai3

Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna la domenica pomeriggio su Rai3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich l’alpinista Hervé Barmasse per vedere le immagini dell’ultimo viaggio in Patagonia, il divulgatore Piergiorgio Odifreddi per conoscere la matematica di Leonardo e l’antropologa Elena Dak per scoprire il suo viaggio con le “carovane del sale” dei Tuareg. In collegamento da Los Angeles la street artist Alice Pasquini.

Continua il giro d’Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia. Questa domenica viaggio nel borgo di Guardiagrele in Abruzzo. Nuova avventura per Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre che con i loro “viaggi al rallentatore” questa volta saranno in Sri Lanka per donare uno scuolabus alle bambine vittime di abusi. Con il linguista Giuseppe Antonelli intraprenderemo un “viaggio letterario” tra le parole ispirate da un libro famoso. Spazio all’attualità con “Diario del mondo” e il giornalista Amedeo Ricucci.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà alcune mete per “mollare tutto” e i telespettatori potranno votare quella che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai film-maker del Kilimangiaro. Tra le mete di domenica 20 gennaio: un viaggio tra i cieli del Rajasthan in India, la Tunisia tra mare e deserto, lo Stato di Oaxaca in Messico, la Cantabria, le Isole Cook nel Pacifico, la città di Montevideo, capitale dell’Uruguay, il Malawi tra montagne e animali selvatici, le scogliere e le spiagge della Normandia e Miami.