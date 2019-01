Afor, in partenza corsi per Oss e Assistente Educativo

Presso AFOR, in via Grsceta 5 a San Salvo sono aperte le iscrizioni ai corsi per Operatore Socio Sanitario ed Assistente Educativo.

I corsi, riconosciuti dalla Regione Abruzzo ed entrambi con rilascio di qualifica, prevedono attività di tirocinio e stage presso diverse strutture ospitanti del territorio.

A tutti gli interessati consigliamo di contattarci al più presto vista la limitata disponibilità dei posti.

Tutte le info sono disponibili sul sito afor.cloud al seguente link https://bit.ly/2ybyc3L, oppure chiamando allo 0873 346075.