Violentemente, panchina rossa e convegno per il comitato articolo 21 di Petacciato

Il Comitato articolo 21 di Petacciato torna ad occuparsi di violenza sulle donne. L'8 marzo organizzerà l'inaugurazione della panchina rossa, donata dal Comitato, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, e un convegno, che si terrà presso la sala consiliare del Comune di Petacciato. Saranno nostri ospiti, come relatori al Convegno, il dott. Daniele Colucci, giudice vicario del tribunale di Larino e il dott. Matteo Fallica.

La panchina rossa è un'iniziativa promossa dal Movimento degli stati generali delle donne, per riflettere non soltanto sulle violenze che vengono perpetrate sulle donne, ma anche sul ruolo che le donne rivestono nella nostra società. Un ruolo che non sempre viene riconosciuto e che troppo spesso è discriminato. in occasione del convegno verrà distribuito materiale informativo contro la violenza.