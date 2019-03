A Scerni l'incontro di sensibilizzazione “Le donne si raccontano…”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Le cooperative Luna e Versoprobo invitano la cittadinanza e le associazioni del territorio all’incontro/ dibattito “Le donne si raccontano…” previsto per sabato 23 Marzo presso il “Teatro ex Asilo Parrocchiale”, in programma dalle ore 18. Presenti all’evento il Sindaco di Scerni, Alfonso Ottaviano, il parroco, don Graziano Fabiani e il Presidente Azione Cattolica Mario D’Ercole.

L’evento si presenterà come un momento di sensibilizzazione e apertura in occasione della “Settimana di azione contro il razzismo” nel mese dedicato alla donna.

Parteciperanno all’evento le ospiti del CAS di Gissi e le beneficiarie del Progetto SPRAR di Palmoli insieme all’équipe di professioni che ogni giorno lavorano con loro e per loro: nel dibattito interculturale e interreligioso interverranno:

il responsabile del Cas di Gissi Mattia Basilico,

la psicologa dei Centri femminili Cas e Sprar del territorio dott.ssa Adelaide La Verghetta,

l’operatore legale dei Centri l’avv. Massimiliano D’Onofrio,

l’Assistente Sociale dello Sprar di Palmoli la dott.ssa Ilaria Rossi

il mediatore culturale Francis Akhakielen.

Modererà la dott.ssa Lucia Valori.

Durante l’evento si esibiranno le ospiti dei Centri Cas e Sprar coordinate e preparate dal musico terapeuta dott. Massimo di Berardino.