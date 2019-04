"Operazione fiumi puliti", appuntamento alla foce del Sinello sabato 13 aprile

Legambiente, Madrecultura e Vigili del Fuoco in Congedo del Vastese, lanciano in Abruzzo la prima campagna “cammina, osserva e pulisci” per riprenderci la bellezza dei nostri territori, attraverso l’iniziativa Operazione fiumi puliti che si svolgerà alla foce del fiume Sinello sabato prossimo, 13 aprile, a partire dalle 9.30 (partenza lato Casalbordino Lido, affianco al villaggio Poker).

Sarà una passeggiata (WALK) aperta a tutti i cittadini e volontari che vorranno partecipare, per osservare (WATCH) con attenzione e segnalare illeciti ambientali, inefficienza dei servizi, specie animali o vegetali aliene e quant’altro necessiti di interventi di recupero. Lungo il tragitto l’area sarà liberata dai rifiuti abbandonati (CLEAN).

Durante l’iniziativa volta, in particolare, a sensibilizzare la cittadinanza al mantenimento dei fiumi puliti, sarà prelevato anche un campione di acqua del Sinello che verrà successivamente analizzato. Mentre i rifiuti raccolti verranno catalogati e riportati nell’indagine Beach Litter 2019 di Legambiente.

L’evento è patrocinato dalle Amministrazioni di Vasto e Casalbordino e dall’Unione dei Comuni dei Miracoli. La ECO.LAN si è resa disponibile e collaborerà con la messa a disposizione di un mezzo e personale per il recupero dei rifiuti e la corretta separazione dei materiali, fornendo anche guanti e sacchi.

Tutti i partecipanti potranno, inoltre, partecipare al progetto Volontari X Natura, la più grande iniziativa di citizen science mai realizzata in Italia, compilando le apposite schede di monitoraggio disponibili su www.volontaripernatura.it . Attraverso le schede, anche in futuro, sarà possibile segnalare illeciti ambientali, censire le specie animali e vegetali o sicurezza e accessibilità dei beni culturali.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti. Rendiamo questo gesto virale nella nostra regione!