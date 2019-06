Borghi d'Abruzzo: Carunchio Pubblicato il: 29/06/2019, 13:48 | di Lorenzo Pellicciotta | Categoria: Territorio

Arroccato letteralmente a spirale su una collina, con un campanile che spicca come una candela nella parte più alta dell'"avvolgimento", Carunchio si presta pienamente a far parte dei borghi del nostro circondario. In queste immagini, un breve viaggio dalla base della spirale fino al suo picco, circondata da floridissimi boschi bagnati dal fiume Treste

